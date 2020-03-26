Cаратовцам показали, как может выглядеть новая набережная

26 Март 2020 2020-03-26T15:18:45+03:00

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В группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram появились предпроектные предложения по благоустройству новой набережной от Вольской улицы до 2-й Садовой.

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Они предусматривают появление зоны фуд-корта, детской игровой площадки, веревочного парка, кинотеатра под открытым небом, площадок для воркаута, баскетбола, занятий экстремальными видами спорта, административного здания.

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В списке присутствует пляжная зона, раздевалки, туалеты, душевые, навесы над шезлонгами, летние кафе, площадки для пляжного волейбола, водные горки и надувной аквапарк, пункты проката, велопарковки, зоны для купания детей, пристани для катамаранов и яхт.

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Сейчас на территории ведутся берегоукрепительные работы, а таже строится городской пляж.

ИСТОЧНИК KP.RU