2020-03-26T14:57:49+03:00
Общество

В Саратовской области почти треть аппаратов ИВЛ заняты под пациентов

Всего в регионе почти тысяча аппаратов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 марта, на заседании в минздраве Саратовской области заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов рассказал о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, занятых под пациентов — около 200 единиц.

- Сейчас заняты треть аппаратов ИВЛ. На самом деле их больше, чем мы озвучивали раньше. Они есть на «скорой», для паллиативной помощи. Всего почти тысяча, но они не используются для реанимации, — уточнил он.

Будут закуплены еще аппараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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