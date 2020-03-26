В Саратовской области почти треть аппаратов ИВЛ заняты под пациентов
Всего в регионе почти тысяча аппаратов
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Сегодня, 26 марта, на заседании в минздраве Саратовской области заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов рассказал о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, занятых под пациентов — около 200 единиц.
- Сейчас заняты треть аппаратов ИВЛ. На самом деле их больше, чем мы озвучивали раньше. Они есть на «скорой», для паллиативной помощи. Всего почти тысяча, но они не используются для реанимации, — уточнил он.
Будут закуплены еще аппараты.
ИСТОЧНИК KP.RU