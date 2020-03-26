Член ОНФ, главврач поликлиники №17 Тимур Савинов: Мы победим коронавирус

26 Март 2020 2020-03-26T14:55:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе Тимур Савинов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

- Тема коронавируса, пожалуй, одна из самых актуальных и важных в последнее время. Обсуждали ее неоднократно на различных площадках и в профессиональном сообществе в Саратовской области. В том числе, проводили круглый стол в пресс-центре «Комсомольской правды».

Повторюсь еще раз. Конечно, преуменьшать опасность коронавируса не нужно. Однако говорить в настоящее время о страшной эпидемии при этом тоже нельзя. Если брать в процентном соотношении, то число заболевших не так велико.

Возможность летального исхода, особенно для группы риска, имеет определенную вероятность.

Жизнь каждого гражданина России, важна для нашего Президента. Меры, предпринимаемые руководством страны, не имеют аналогов в нашей истории. Как ни банально звучит, но лозунг «Победа будет за нами» опять актуален.

Вирус имеет свои особенности, из-за которых затягивать с обращением к медикам нельзя ни в коем случае. Это может быть опасным не только для заболевшего, но и для окружающих, которых он может заразить.

В целом для профилактики коронавируса действуют те же правила, что и для предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, они общеизвестны. Заметно снижает риск подхватить инфекцию здоровый образ жизни (и, соответственно, крепкий иммунитет) и соблюдение правил личной гигиены. Также не следует без лишней необходимости посещать общественные места. Обязательно тщательное соблюдение правил гигиены. И, разумеется, нужен строгий карантин для тех, кто уже заболел. Принцип «самоизоляции» самый важный.

Как отметил Президент, медики находятся на первой линии борьбы с коронавирусом. И я, как врач, хочу сказать, что болезнь эту мы победим. К тому же государство сегодня вводит серьезные меры, направленные на предотвращение эпидемии. Совместными усилиями всех ведомств, ветвей и уровней власти, сделаем все возможное, чтобы защитить здоровье наших граждан, — подчеркнул Тимур Савинов.

ИСТОЧНИК KP.RU