2020-03-26T14:48:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Сегодня в Саратове и Энгельсе проходит автомобильный крестный ход против коронавируса

Традиция появилась много веков назад в связи с угрозой эпидемий
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 марта, в Саратове и Энгельсе на кольцевых дорогах проходит автомобильный крестный ход в связи с угрозой распространения коронавируса. В ряде храмов отслужат молебны.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской епархии, такая традиция появилась много веков назад в связи с угрозой эпидемий.

Мероприятие возглавил Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, святыни в Троицком кафедральном соборе Энгельса встретил Епископ Покровский и Николаевский Пахомий.

Горожан благословили старинным образом Спаса Нерукотворного, который находится в Саратове с момента основания города и прославился многочисленными чудесами.

Крестный ход совершается и с другими святынями: крестом с частицей Древа Животворящего Креста Господня и ковчегом с мощами святых угодников из Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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