Сегодня в Саратове и Энгельсе проходит автомобильный крестный ход против коронавируса
Сегодня, 26 марта, в Саратове и Энгельсе на кольцевых дорогах проходит автомобильный крестный ход в связи с угрозой распространения коронавируса. В ряде храмов отслужат молебны.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской епархии, такая традиция появилась много веков назад в связи с угрозой эпидемий.
Мероприятие возглавил Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, святыни в Троицком кафедральном соборе Энгельса встретил Епископ Покровский и Николаевский Пахомий.
Горожан благословили старинным образом Спаса Нерукотворного, который находится в Саратове с момента основания города и прославился многочисленными чудесами.
Крестный ход совершается и с другими святынями: крестом с частицей Древа Животворящего Креста Господня и ковчегом с мощами святых угодников из Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU