2020-03-26T14:44:22+03:00
Общество

Директор ППК «РЭО» об Энгельсском МПК: Очень хорошее современное предприятие

Екатерина Семенова
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Энгельсский Экотехнопарк сегодня посетил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Илья Гудков. Он совместно с генеральным директором АО «Управление отходами» Денисом Яневым и министром природных ресурсов и экологии Саратовской области Константином Дорониным осмотрел производственные мощности мусороперерабатывающего комплекса.

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В ходе оперативного совещания на объекте представители Экотехнопарка рассказали о работе производственных площадок предприятия, объемах сортировки, технологиях экологически безопасной обработки и захоронения отходов, которые применяются на заводе. В частности, было озвучено, что одна из главных задач нацпроекта «Экология» - обработка 60% отходов, поступающих на объекты АО «Управление отходами», уже перевыполнена и превышает 85%.

По словам посетителей комплекса, объект в Энгельсе оснащен современным оборудованием и есть потенциал для увеличения объема обработки коммунальных отходов и извлечения ВМР.

- Очень хорошее современное предприятие. Здесь есть сплав эффективного менеджмента и технологичного оборудования. По сравнению с другими регионами Саратов находится на высоком месте, — сказал Илья Гудков по итогам осмотра предприятия.

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АО «Управление отходами» является концессионером и Регоператором по обращению с ТКО в нескольких регионах России, в том числе Саратовской области. Мусороперерабатывающие комплексы построены в Чувашии, Нижегородской и Мурманской областях. В нашем регионе компания в соответствии с концессионными соглашениями построила и эксплуатирует два мусороперерабатывающих комплекса — в Энгельсском и Балаковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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