2020-03-26T14:23:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Панков: мы живём в состоянии войны

Депутат Госдумы призвал власть и бизнес объединить усилия в сегодняшней ситуации
Александр Уриевский
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Встреча с бизнесменами в исполкоме ЕРВстреча с бизнесменами в исполкоме ЕРФото: Александр Уриевский
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Завершая встречу с представителями малого бизнеса в исполкоме ЕР 23 марта депутат Госдумы Николай Панков заявил, что сейчас мы живём в состоянии войны, которая ведётся против России.

- Надо понимать, что мы, Россия, живём в условиях войны. Идеологической, информационной, бактериологической. Это так, и нечего это скрывать. Видим, как воспринимаются наши успехи, наши достижения. Что говорят о наших ветеранах, наших погибших, совсем по другому пытаются истолковать. А я считаю, что это военные действия. Поэтому давайте вместе держаться, для того чтобы выжить, победить и стать более сильными, - заявил Панков.

Панков: У нас идет война.

ИСТОЧНИК KP.RU

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