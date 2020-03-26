Панков: мы живём в состоянии войны

26 Март 2020 2020-03-26T14:23:39+03:00

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Завершая встречу с представителями малого бизнеса в исполкоме ЕР 23 марта депутат Госдумы Николай Панков заявил, что сейчас мы живём в состоянии войны, которая ведётся против России.

- Надо понимать, что мы, Россия, живём в условиях войны. Идеологической, информационной, бактериологической. Это так, и нечего это скрывать. Видим, как воспринимаются наши успехи, наши достижения. Что говорят о наших ветеранах, наших погибших, совсем по другому пытаются истолковать. А я считаю, что это военные действия. Поэтому давайте вместе держаться, для того чтобы выжить, победить и стать более сильными, - заявил Панков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/768905" frameborder="0"></iframe> Панков: У нас идет война.

ИСТОЧНИК KP.RU