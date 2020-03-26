2020-03-26T14:08:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Саратова: ношение масок станет обязательным

Производство средств защиты будет увеличено
Дарья Вострикова
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Масочный режим станет обязательным после появления масок в продажеМасочный режим станет обязательным после появления масок в продажеФото: Дарья Вострикова
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Глава Саратова Михаил Исаев на заседании городской думы 26 марта призвал жителей к ответственности в условиях коронавируса.

По словам мэра, за нарушение режима самоизоляции могут быть введены санкции. В частности, это касается водителей общественного транспорта, которые обязаны носить маски.

- Из-за дефицита не все исполняют предписания по масочному режиму. Но после увеличения выпуска масок индивидуальные средства защиты станут обязательными, — заявил мэр.

Напомним, сегодня было объявлено, что саратовские предприятия активно включились в производство средств защиты — масок и респираторов. Планируется значительно нарастить их выпуск, выйти на миллион штук в месяц.

Аналогичный вопрос был рассмотрен сегодня на брифинге в Минздраве. Замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева напомнила, что требование носить маски распространяется на всех работников общепита. Впрочем, штрафы за нарушение пока не предусмотрены.

Также Исаев напомнил, что предполагается закрыть все частные клубы, спортивные залы, бассейны, как предписано Роспотребнадзором. Детские сады пока работают в режиме свободного посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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