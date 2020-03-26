По подозрению в жестоком убийстве бабушки и дедушки в Ртищеве задержан их внук

26 Март 2020 2020-03-26T13:50:20+03:00

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В Ртищеве Саратовской области задержан 19-летний парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, именно его подозревают в жестоком убийстве двух пожилых людей — собственных дедушки и бабушки.

Напомним, трупы 68-летнего мужчины и 65-летней женщины с ножевыми ранениями были обнаружены вечером 25 марта в подъезде дома.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU