В Саратовской области ограничено посещение пациентов в больницах

26 Март 2020 2020-03-26T13:42:55+03:00

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В Минздраве Саратовской области прошел очередной брифинг о ситуации по коронавирусу в регионе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в нем кроме первого замминистра здравоохранения Станислава Шувалова и заместителя главы Управления Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, участие в нем приняла замминистра социального развития Светлана Савочкина.

По словам Надежды Матвеевой, ситуация в регионе остается стабильной, новых случаев распространения коронавирусом не выявлено. Станислав Шувалов отметил, что по спискам ГУ МВД в работе находятся четыре тыс. человек. По данным на вечер 25 марта, было осмотрено 2 752 человек.

Светлана Савочкина рассказала о ситуации с получением социальных услуг жителями области. Таковых в регионе насчитывается порядка 250 тыс. человек.

- В условиях профилактики по предотвращению инфекции коронавируса мы обеспечиваем выполнение всех санитарных правил и норм. Ограничено посещение граждан в стационарных организациях. Что касается поддержки населения — услуги на дому получают пожилые, инвалиды, которых более 37 тыс. человек, — рассказала она.

Также организована работа горячих линий, где граждане могут получить информацию о заболевании и попросить помощи.

- За последние сутки обратились 145 граждан. У 113 из них проблемы психологического характера, один позвонил насчет доставки медикаментов на дом, — отметила представитель Минсоцразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU