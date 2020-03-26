2020-03-26T13:26:49+03:00
75 лет Великой Победы

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах

Решение принято бессрочно
Екатерина Семенова
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Ветераны смогут бесплатно ездить на поездахВетераны смогут бесплатно ездить на поездах
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РЖД предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах.

Об этом сообщил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, выступая на первом заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа».

- Руководством холдинга «РЖД» принято решение о бесплатной перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной войны с одним сопровождающим не только в течение этого года. Данное решение уже вступило в силу, и оно будет действовать всегда. В любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно, — сообщил Олег Белозёров.

Отметим, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать уже с начала текущего года в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования холдинга, курсирующих во внутрироссийском сообщении (включая поезда «Сапсан»).

На сегодняшний день уже оформлено 486 проездных документов для инвалидов и участников и сопровождающих их лиц, в том числе 314 билетов — для ветеранов и 172 — для сопровождающих. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны планируют совершить поездки в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Смоленск, Ярославль, Архангельск, Саратов, Нижний Новгород, Сочи, Владимир, Кисловодск, Хабаровск, Екатеринбург.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не взимается плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Оформить бесплатный билет для участников и инвалидов Великой Отечественной войны можно в кассах дальнего следования АО «ФПК» и его агентов на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу: удостоверения участника Великой Отечественной войны, удостоверения инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда». Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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