2020-03-26T12:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове пациента перевели в специализированную больницу по коронавирусу

За ним начато наблюдение
Дарья Вострикова
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В 10-ю горбольницу Саратова госпитализирован потенциальный носитель коронавируса.

Как сообщила «КП-Саратов» заместитель главы Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева, ранее гражданин находился в реанимации 12-й больницы, но было принято решение отправить его в медучреждение, которое подготовлено для пациентов с Covid-19.

- Такое решение принято, чтобы наблюдать и доообследовать. Результатов пока нет, — отметила Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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