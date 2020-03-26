В Саратове пациента перевели в специализированную больницу по коронавирусу
За ним начато наблюдение
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В 10-ю горбольницу Саратова госпитализирован потенциальный носитель коронавируса.
Как сообщила «КП-Саратов» заместитель главы Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева, ранее гражданин находился в реанимации 12-й больницы, но было принято решение отправить его в медучреждение, которое подготовлено для пациентов с Covid-19.
- Такое решение принято, чтобы наблюдать и доообследовать. Результатов пока нет, — отметила Матвеева.
ИСТОЧНИК KP.RU