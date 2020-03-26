2020-03-26T12:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Панков: У власти есть понимание, что надо поддержать бизнес

Страдают организаторы школьного питания
Екатерина Семенова
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Представители организаций школьного питания бьют тревогуПредставители организаций школьного питания бьют тревогуФото: Александр Уриевский
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Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 26 марта, встретился с представителями бизнеса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», темой для обсуждения стала ситуация в экономике в связи с пандемией коронавируса и массовой остановкой работы предприятий и организаций.

Николай Панков подчеркнул, что государство озабочено поддержкой предпринимательства.

- Коронавирус проверяет нас всех на прочность. Хорошо, что у властей есть понимание, что малый бизнес это, прежде всего, люди, которые там работают, — заявил депутат. По его словам, необходимо выработать предложения, чтобы при максимальном соблюдении требований самоизоляции, люди не остались без средств к существованию.

Присутствующие на совещании руководители предприятий пожаловались на серьезные трудности. Например, проблемы испытывает отрасль по организации питания в школах, что связано с переводом их на дистанционное обучение, отменой дополнительного образования.

Представитель фирмы ООО ПТК «Меркурий-Н» сообщил, что Энгельсское управление образования задолжало около восьми млн рублей еще с 2016 года.

- Мне отписались, что они погасят их к 2023 году. У меня вопрос — а я доживу? — заметил представитель «Меркурия».

Представитель ООО ПТК «Меркурий-Н» заявил, что больницы перестают платить за питание Фото: Александр Уриевский

Представитель ООО ПТК «Меркурий-Н» заявил, что больницы перестают платить за питаниеФото: Александр Уриевский

Его поддержал представитель ООО «Атцек», который заявил, что предприятие с численностью около тысячи человек остановило работу.

- Школьники на удаленке, а мы до конца года должны платить зарплату, налоги, аренду помещений в школах, где готовят пищу. Мы протянем месяц, ну два. Потом мы просто закроемся. Наши риски — признаем. Но поскольку нас регулируют, у нас малая прибыль. К следующему учебному году область останется без организаторов школьного питания, — заявил он.

Такие же проблемы у организаторов питания, например, в больницах. По словам представителя ООО ПТК «Меркурий-Н», ряд товаров существенно подорожал: с 17 до 22 рублей за кг — мука, яйца выросли в цене до 57 рублей за десяток, сахар — до 35 рублей, гречка — в полтора раза.

- Когда мы контракт выигрывали, цены были иными, что нам делать теперь? Мы просим увеличить закупочную цену в контракте. Протянем месяц, ну два, потом все кончится, — считает он, отметив также, что учреждения здравоохранения перестают платить по счетам, ссылаясь на пандемию.

Николай Панков уверен, что государство не допустит такой ситуации. В то же время он считает, что эффективность от штабов, которые собирают местные чиновники, невысока.

- Не видно конкретной поддержки — ведь эти долги не вчерашнего дня. И не стоит отчитываться федеральными решениями. Цены выросли, а кто обоснованность роста их проверит? Мишустин? Чиновники на местах порядочность нашу воспринимают как слабость, надо более оперативно работать. В сложные времена надо найти компромисс и людям помочь в малом бизнесе, и законы соблюсти, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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