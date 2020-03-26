Тотальный диктант впервые в истории перенесен на полгода

26 Март 2020 2020-03-26T11:31:16+03:00

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Изменилась дата проведения Тотального диктанта в России.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы акции, он будет отложен на полгода — на 17 октября. Такое произойдет впервые за 17 лет существования проекта.

Примечательно, что автопробег «Тотальное путешествие» уже стартовал, но 14 марта был прерван из-за пандемии по коронавирусу. Его предполагается возобновить 17 сентября до 7 октября.

Также в середине сентября начнутся повторные подготовительные курсы, которые пройдут как онлайн, так и в реальном формате. Регистрация на диктант начнется 8 октября. Как и планировалось, столицей диктанта станет Санкт-Петербург. Андрей Геласимов прочитает свой текст на главной площадке — в здании Главного штаба Эрмитажа.

Кстати, 4 апреля, в день, когда изначально был назначен Тотальный диктант, состоится онлайн-марафон по русскому языку. В течении семи часов для участников пройдут шесть лекций от экспертов и приглашенных гостей: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович. Кроме того, участники смогут проверить свои силы, написав демо-версию диктанта «Время, вперед!», текст которого создал Андрей Геласимов. А работу над ошибками поможет провести Владимир Пахомов, председатель Филологического совета Тотального диктанта. Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»), автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс, а также Андрей Геласимов.

- Перенос Тотального диктанта ― событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле. Мы очень рассчитываем на поддержку участников, которые решатся написать два Тотальных диктанта с разницей в полгода, а также наших организаторов, которые примут этот вызов обстоятельств и смогут организовать два мероприятия с таким коротким промежутком, ― прокомментировала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

ИСТОЧНИК KP.RU