Саратовские аграрии берут все больше кредитов

26 Март 2020 2020-03-26T11:09:05+03:00

Они уже получили в 1,5 раза больше средств от банков, чем год назад

Изменить размер текста: A A

В правительстве Саратовской области сегодня проходит заседание. Несмотря на отмену большинства массовых мероприятий, чиновники собрались, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в масках никого нет, но на проходной всем дезинфицируют руки и меряют температуру. Кроме того, эта же процедура повторяется перед входом в зал заседания — так как многие въезжают во двор правительства на машине, минуя первый пост защиты.

В начале заседания была рассмотрена ситуация по коронасирусу. Представители основных ведомств отчитались о проделанной работе.

- Эпидемия эпидемией, но жизнь остановить невозможно. Сегодня весна, солнце, а впереди посевные работы, — передал слово министру сельского хозяйства Александр Стрелюхин.

По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, на весенние полевые работы требуется 12 млрд рублей. В основном средства предоставляются кредитными организациями. Сейчас уже выдано четыре млрд рублей сельхозкредитов — это в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Министр отметила, что в Саратовской области выросла цена на топливо, особенно, на бензин.

При этом урожай зерновых в 2020 году планируется на уровне 126% к прошлому году — около 4,4 млн тонн, что в пять раз больше потребности региона. Посевы подсеолнечника будут сокращать

Александр Стрелюхин предложил обратить внимание на обеспечение жителей местными ягодами и фруктами — их выращивают только 35% от потребности. Кравцева пояснила, что это производства, без учета личных подсобных хозяйств и дачников. Стрелюхин попросил подсчитать урожай и дачников тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU