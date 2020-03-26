2020-03-26T10:40:02+03:00
Общество

Саратовский минкульт отменил выступление поэтессы из-за аморальности

Отозвано письмо о согласовании мероприятия
Дарья Вострикова
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В Саратовском ТЮЗе 18 мая не состоится выступление поэтессы Юлии Соломоновой (Солы Моновой) из-за аморальности.

Об этом сообщила она сама на странице в Facebook. В профиле Юлии опубликовано письмо которое подписано министром культуры Саратовской области Татьяной Гараниной и адресовано директору учреждения Игорю Багалею. Предлагается рассмотреть обращение на имя губернатора Саратовской области Валерии Радаева о несогласии с выступлением поэтессы.

- В связи с пропагандой аморальности и безнравственности в творчестве данной поэтессы министерство культуры области отзывает письмо от 21 января 2020 года о согласовании указанного мероприятия, — гласит текст письма.

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Девушка отреагировала на произошедшее с иронией.

- Давненько меня не называли проституткой. Теряю популярность. /Фаина Раневская/ Опытные деятели искусств сказали, что это - донос, и это обычное дело. Чувствую себя популярной артисткой. Кто-то сталкивался с доносами? — обратилась она к поклонникам.

В комментариях под записью Юлии Соломоновой выразили слова поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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