2020-03-26T10:34:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство: в Саратовской области срочно открывают 1220 дополнительных реанимационных коек

Дополнительные медцентры развернут в Балакове, Балашове, Саратове и Энгельсе.
Екатерина Семенова
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В правительстве обсудили дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусаВ правительстве обсудили дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусаФото: Александр Уриевский
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Специалисты министерства здравоохранения Саратовской области начали выезжать по месту жительства пенсионеров, людей старше 65 лет, для проверки их на коронавирус.

Об этом на заседании правительства заявила министр Наталья Мазина.

Вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что должны быть дополнительно развернуты 1 220 реанимационных коек в Балакове, Балашове, Саратове и Энгельсе.

- Надо определить список оборудования для этих медцентров. Сроки сорвать мы не можем. Всем, включая Минстрой, надо подключиться и обеспечить коечный фонд и аппаратуру с учетом субботы включительно, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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