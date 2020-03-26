Правительство: в Саратовской области срочно открывают 1220 дополнительных реанимационных коек
Специалисты министерства здравоохранения Саратовской области начали выезжать по месту жительства пенсионеров, людей старше 65 лет, для проверки их на коронавирус.
Об этом на заседании правительства заявила министр Наталья Мазина.
Вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что должны быть дополнительно развернуты 1 220 реанимационных коек в Балакове, Балашове, Саратове и Энгельсе.
- Надо определить список оборудования для этих медцентров. Сроки сорвать мы не можем. Всем, включая Минстрой, надо подключиться и обеспечить коечный фонд и аппаратуру с учетом субботы включительно, — заявил он.
ИСТОЧНИК KP.RU