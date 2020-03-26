Правительство: в Саратовской области срочно открывают 1220 дополнительных реанимационных коек

26 Март 2020 2020-03-26T10:34:13+03:00

В правительстве обсудили дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса Фото: Александр Уриевский

Дополнительные медцентры развернут в Балакове, Балашове, Саратове и Энгельсе.

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Специалисты министерства здравоохранения Саратовской области начали выезжать по месту жительства пенсионеров, людей старше 65 лет, для проверки их на коронавирус.

Об этом на заседании правительства заявила министр Наталья Мазина.

Вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что должны быть дополнительно развернуты 1 220 реанимационных коек в Балакове, Балашове, Саратове и Энгельсе.

- Надо определить список оборудования для этих медцентров. Сроки сорвать мы не можем. Всем, включая Минстрой, надо подключиться и обеспечить коечный фонд и аппаратуру с учетом субботы включительно, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU