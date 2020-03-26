2020-03-26T10:02:23+03:00
Общество

В рамках программ ДПО Президентской академии организуются видеолекции от ведущих преподавателей

Екатерина Семенова
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25 марта в Центре дополнительного профессионального образования Поволжского института управления РАНХиГС состоялось первое занятие по программе профессиональной переподготовки с использованием видеоконференцсвязи.

Видеолекция была проведена для слушателей программы «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг» через облачную платформу для проведения онлайн конференций и вебинаров. В дистанционном режиме участники обсудили вопросы планирования и осуществления закупок, затронули правовые аспекты проведения открытых электронных конкурсов и аукционов.

- Подобный формат работы является вполне удобной альтернативой полноценным очным занятиям, позволяя в режиме реального времени вести лекцию, демонстрировать слушателям презентационные материалы, получать от них обратную связь, вести дискуссию, — отметила ведущий преподаватель курса, начальник юридического отдела комитета дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» Марина Акимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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