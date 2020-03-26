В Саратове пенсионер угрожал винтовкой убиравшему снег коммунальщику
Вчера, 25 марта, сотрудники Росгвардии задержали саратовца, угрожавшего расправой работнику коммунальной службы.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, 65-летний работник коммунальной службы очищал крышу дома на Миллеровской улице от наледи. Житель квартиры в возрасте 61 лет, расположенной на последнем этаже здания, потребовал от него прекратить работу.
После слов мужчина перешел к действиям: достал пневматическую винтовку и начал угрожать рабочему расправой.
На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника.
Мужчину передали сотрудникам полиции, на него завели уголовное дело, а оружие изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU