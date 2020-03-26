В Саратове пенсионер угрожал винтовкой убиравшему снег коммунальщику

26 Март 2020 2020-03-26T10:01:21+03:00

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Вчера, 25 марта, сотрудники Росгвардии задержали саратовца, угрожавшего расправой работнику коммунальной службы.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, 65-летний работник коммунальной службы очищал крышу дома на Миллеровской улице от наледи. Житель квартиры в возрасте 61 лет, расположенной на последнем этаже здания, потребовал от него прекратить работу.

После слов мужчина перешел к действиям: достал пневматическую винтовку и начал угрожать рабочему расправой.

На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника.

Мужчину передали сотрудникам полиции, на него завели уголовное дело, а оружие изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU