2020-03-26T10:13:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор просит закрыть саратовские ТРЦ, клубы и кальянные

В правительство направлено предписание главного санитарного врача
Екатерина Семенова
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В Саратове могут закрыть все клубыВ Саратове могут закрыть все клубыФото: Дарья Вострикова
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В Саратовской области обследованы на коронавирус уже 1,5 тыс. человек, прибывших из-за границы.

Об этом на заседании в правительстве области сообщила глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

По ее словам, значительное число граждан приехали из Казахстана — более трех тыс. человек. Их проверяют в Озинках.

- Хочу обратить внимание: растет объем профилактики, будет ужесточаться режим работы учреждений. Вчера направлено предписание главного санитарного врача правительству области — ввести дополнительные ограничения. Уверена, что правительство примет все меры по его исполнению, — сказала Ольга Кожанова.

Речь идет о закрытии торгово-развлекательных центров, клубов, кальянных и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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