Роспотребнадзор просит закрыть саратовские ТРЦ, клубы и кальянные
В Саратовской области обследованы на коронавирус уже 1,5 тыс. человек, прибывших из-за границы.
Об этом на заседании в правительстве области сообщила глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
По ее словам, значительное число граждан приехали из Казахстана — более трех тыс. человек. Их проверяют в Озинках.
- Хочу обратить внимание: растет объем профилактики, будет ужесточаться режим работы учреждений. Вчера направлено предписание главного санитарного врача правительству области — ввести дополнительные ограничения. Уверена, что правительство примет все меры по его исполнению, — сказала Ольга Кожанова.
Речь идет о закрытии торгово-развлекательных центров, клубов, кальянных и т. д.
ИСТОЧНИК KP.RU