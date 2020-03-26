Роспотребнадзор просит закрыть саратовские ТРЦ, клубы и кальянные

26 Март 2020 2020-03-26T10:13:13+03:00

В Саратове могут закрыть все клубы Фото: Дарья Вострикова

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В Саратовской области обследованы на коронавирус уже 1,5 тыс. человек, прибывших из-за границы.

Об этом на заседании в правительстве области сообщила глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

По ее словам, значительное число граждан приехали из Казахстана — более трех тыс. человек. Их проверяют в Озинках.

- Хочу обратить внимание: растет объем профилактики, будет ужесточаться режим работы учреждений. Вчера направлено предписание главного санитарного врача правительству области — ввести дополнительные ограничения. Уверена, что правительство примет все меры по его исполнению, — сказала Ольга Кожанова.

Речь идет о закрытии торгово-развлекательных центров, клубов, кальянных и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU