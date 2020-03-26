2020-03-26T08:22:01+03:00
Коронавирус Covid-19

На детей до трех лет будут выплачивать дополнительные пособия

Президент России объявил о мерах поддержки граждан
Екатерина Семенова
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Президент России Владимир Путин заявил, что семьи с маленькими детьми в ближайшие три месяца начнут получать дополнительную поддержкуПрезидент России Владимир Путин заявил, что семьи с маленькими детьми в ближайшие три месяца начнут получать дополнительную поддержкуФото: Shutterstock
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Семьи с маленькими детьми получат дополнительную поддержку от государства в связи с ситуацией по коронавирусу.

Об этом накануне в своем обращении к народу объявил Президент России Владимир Путин.

Семьи с двумя детьми, которые имеют право на материнский капитал, будут получать по пять тыс. рублей ежемесячно. Эта мера предусмотрена на детей до трех лет.

Экономист федерального уровня Игорь Николаев рассказал «Комсомольской правде» о преимуществах принятого Президентом решения.

- В данном случае это деньги, рассчитанные на то, чтобы люди могли покупать продукты питания, лекарства. Это будет поддерживать и торговлю, и пищевую промышленность, а через них и сельское хозяйство. Будет определенный эффект для экономики. Из расчета на каждую семью деньги небольшие, но это же не единственная мера. В такой кризис, в период очень высокой неопределенности, когда простое вкачивание денег в экономику дает малый результат, лучше давать деньги людям напрямую. А еще лучше тем, кто в них действительно нуждается. Главное, чтобы эти деньги доходили до тех, кому они особенно нужны, — заявил Николаев.

Прочитать полный текст обращения Владимира Путина можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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