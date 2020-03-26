В Саратове трое мужчин вымогали у бизнесмена 750 тыс. рублей

26 Март 2020 2020-03-26T07:18:10+03:00

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В Саратове задержали троих мужчин, которые вымогали у бизнесмена 750 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, двое злоумышленников получили 100 тыс. рублей задатка, но не успокоились и стали угрожать расправой. В это время их скрутили оперативники центра по противодействию экстремизму и сотрудники СОБР.

Третьего соучастника преступления задержали позже и при других обстоятельствах.

На вымогателей завели уголовное дело, им грозит до семи лет тюрьмы.

Сотрудники полиции ищут граждан, которые могли стать жертвами этих людей. Если такое произошло, нужно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 99-46-22, 74-13-33 или 02 (102 с сотового).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/768811" frameborder="0"></iframe> Задержание вымогателей в Саратове.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU