В Саратове трое мужчин вымогали у бизнесмена 750 тыс. рублей
В Саратове задержали троих мужчин, которые вымогали у бизнесмена 750 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, двое злоумышленников получили 100 тыс. рублей задатка, но не успокоились и стали угрожать расправой. В это время их скрутили оперативники центра по противодействию экстремизму и сотрудники СОБР.
Третьего соучастника преступления задержали позже и при других обстоятельствах.
На вымогателей завели уголовное дело, им грозит до семи лет тюрьмы.
Сотрудники полиции ищут граждан, которые могли стать жертвами этих людей. Если такое произошло, нужно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 99-46-22, 74-13-33 или 02 (102 с сотового).
Задержание вымогателей в Саратове.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU