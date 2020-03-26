2020-03-26T07:23:30+03:00
Происшествия

Под Саратовом забившего собутыльника за попытку справить нужду в комнате отправили в колонию

Приговор не вступил в законную силу
Екатерина Семенова
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В Краснокутском районе вынесен приговор 47-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

Мужчины 47 и 60-ти лет проживали вместе в селе Норки. Они совместно подрабатывали, а деньги тратили на алкоголь. 4 декабря они вновь пьянствовали, и в какой-то момент младший увидел, что старший пытается справить нужду в комнате.

Он сперва избил приятеля кулаками по голове, потом вывел на улицу. Затем он помог вернуться приятелю домой, еще несколько раз стукнул и отправился спать. Однако вскоре заметил, что собутыльник скончался. После этого 47-летний мужчина сообщил обо всем в полицию.

В суде обвиняемый признался и раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Саратовом забившего собутыльника за попытку справить нужду в комнате отправили в колонию