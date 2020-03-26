В Саратове зарезали мужчину ради информации

26 Март 2020 2020-03-26T08:22:12+03:00

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В Заводском районе Саратова арестован мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины продолжается.

По версии следствия, вечером 21 марта он с двумя друзьями по просьбе одного из них пришел в дом на Больничном проезде. Там они намеревались выяснить отношения с некими гражданами. Они зашли в квартиру, где проживал 55-летний мужчина, предполагая, что там могут быть нужные им люди, но тех не оказалось.

Так как хозяин квартиры заявил, что не знает, где те, кого они ищут, злоумышленник начал его избивать. Потом он схватил нож и несколько раз ударил потерпевшего в бедро.

Когда злоумышленники ушли, находившаяся в соседней комнате женщина вызвала медиков. Но раненый умер до приезда врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU