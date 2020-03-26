Под Саратовом 93-летняя женщина погибла на пожаре

26 Март 2020 2020-03-26T06:41:34+03:00

На пожаре в селе под Петровском погибла 93-летняя женщина. Фото СУ СКР по Саратовской области

Ее сына спасло то, что он ушел на работу

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В Петровском районе Саратовской области на пожаре погибла престарелая женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась 25 марта в селе Николаевка.

Возгорание в частном доме заметили соседи. Там проживала 93-летняя женщина с сыном. После тушения огня были найдены останки пенсионерки возле входной двери. Сын на момент пожара был на работе.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU