Под Саратовом 93-летняя женщина погибла на пожаре
Ее сына спасло то, что он ушел на работу
На пожаре в селе под Петровском погибла 93-летняя женщина. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Петровском районе Саратовской области на пожаре погибла престарелая женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась 25 марта в селе Николаевка.
Возгорание в частном доме заметили соседи. Там проживала 93-летняя женщина с сыном. После тушения огня были найдены останки пенсионерки возле входной двери. Сын на момент пожара был на работе.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU