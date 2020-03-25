В Саратовской области будут бороться со спекулянтами во время коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T20:19:29+03:00

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В Саратовской области растет число приезжих, проверенных на коронавирус.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Ольги Кожановой, главы областного Роспотребнадзора, за сутки проверено 174 человека. А всего на вирус сделано 1,2 тыс. анализов.

Планируется активизировать работы с привлечением частных клиник. Уже сделаны соответствующие запросы, чтобы использовать лаборатории коммерческих медучреждений.

Продолжается работа с прибывшими из-за рубежа. По словам министра здравоохранения Натальи Мазиной, 576 человек выдержали 14-дневный карантин и сняты с учета.

За последние сутки, по словам начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД в Саратовской области Алексея Зелепукина, в регион прибыли 245 граждан. Из них пять иностранцев. Это значительно меньше, чем неделю назад. Например, в середине марта в день приезжали 600-800 человек. Также он сообщил, что сформирована база лиц, подлежащих надзору, по каждому гражданину известен номер телефона.

Наталья Мазина она отметила, что в группе риска находятся почти 800 тыс. жителей области – люди старше 65 лет и хронические больные. Им настоятельно рекомендуется уйти на самоизоляцию.

- Пусть эти люди пожалеют себя. Они могут звонить на горячие линии – мы окажем им помощь, – призвал председатель правительства Александр Стрелюхин.

Также граждан успокоили, что в больницах сформирован достаточный запас лекарств, идет увеличение коечного фонда. Александр Стрелюхин поинтересовался, имеется ли необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Наталья Мазина пообещала к завтрашнему дню подготовить доклад о потребности в оборудовании ИВЛ. По ее словам, реанимация ими обеспечена, но на новых койках они есть не везде.

Кроме того зампред Василий Разделкин доложил о готовности к выпуску медицинских масок. По его словам, уже к 1 мая торговые сети будут располагать запасом в 1 млн 750 тыс. штук по цене 22-30 рублей. Александр Стрелюхин поручил нарастить собственное изготовление до 50 тыс. штук в день уже со 2 апреля.

Первый заместитель министра экономического развития Дмитрий Муравьев отметил, что цены на крупы в магазинах стабильные, панического спроса нет. Александр Стрелюхин поручил Минэконому сообщать о возможных попытках спекуляции на продуктах. В этом случае сразу будут приняты меры с привлечением УФАС и УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU