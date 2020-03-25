Панков: Балаково сможет развивать троллейбусные маршруты благодаря решению Володина

25 Март 2020 2020-03-25T17:12:59+03:00

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В Балаково прибыли первые 3 из 20 троллейбусов, которые город получает из Москвы. Столица переходит на электробусы, а действующий транспорт передает регионам. Решения в пользу нашей области добился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме Балаково, столичный электротранспорт выйдет на маршруты в Саратове и Энгельсе.

Во время региональной недели депутат Госдумы Николай Панков вместе с представителями общественности и местной власти осмотрели поступившие единицы транспорта. Они новее тех, которые сегодня есть у города: многим старым троллейбусам уже по 20 лет.

- Это решение Володина поможет серьёзно пополнить парк городского электротранспорта. Можно сказать, он полностью обновится, когда прибудут все 20 единиц. Но надо помнить о том, что поступающие троллейбусы надо грамотно и бережно эксплуатировать, чтобы они долго и с пользой служили городу. И направить их на те маршруты, где они будут больше всего востребованы людьми. Сократить интервал, чтобы пассажиры не ждали долго на остановках, а может быть, и открыть новые маршруты, развивать сеть. Балаковцам очень нужен экологичный, комфортный и безопасный общественный транспорт, — отметил Николай Панков.

Депутат подчеркнул, что водители и кондукторы ни в коем случае не должны допускать грубость и халатность по отношению к пассажирам, и тем более высаживать людей в мороз из общественного транспорта.

Троллейбусы, которые первыми прибыли в Балаково, низкопольные. Это значит, что пользоваться услугами перевозчика смогут люди с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря своим техническим данным, новый подвижной состав будет экономически эффективен в эксплуатации. К тому же, у прибывших троллейбусов современный дизайн — большие боковые панорамные окна.

ИСТОЧНИК KP.RU