2020-03-25T17:12:59+03:00
Общество

Панков: Балаково сможет развивать троллейбусные маршруты благодаря решению Володина

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Балаково прибыли первые 3 из 20 троллейбусов, которые город получает из Москвы. Столица переходит на электробусы, а действующий транспорт передает регионам. Решения в пользу нашей области добился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме Балаково, столичный электротранспорт выйдет на маршруты в Саратове и Энгельсе.

Во время региональной недели депутат Госдумы Николай Панков вместе с представителями общественности и местной власти осмотрели поступившие единицы транспорта. Они новее тех, которые сегодня есть у города: многим старым троллейбусам уже по 20 лет.

- Это решение Володина поможет серьёзно пополнить парк городского электротранспорта. Можно сказать, он полностью обновится, когда прибудут все 20 единиц. Но надо помнить о том, что поступающие троллейбусы надо грамотно и бережно эксплуатировать, чтобы они долго и с пользой служили городу. И направить их на те маршруты, где они будут больше всего востребованы людьми. Сократить интервал, чтобы пассажиры не ждали долго на остановках, а может быть, и открыть новые маршруты, развивать сеть. Балаковцам очень нужен экологичный, комфортный и безопасный общественный транспорт, — отметил Николай Панков.

Депутат подчеркнул, что водители и кондукторы ни в коем случае не должны допускать грубость и халатность по отношению к пассажирам, и тем более высаживать людей в мороз из общественного транспорта.

Троллейбусы, которые первыми прибыли в Балаково, низкопольные. Это значит, что пользоваться услугами перевозчика смогут люди с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря своим техническим данным, новый подвижной состав будет экономически эффективен в эксплуатации. К тому же, у прибывших троллейбусов современный дизайн — большие боковые панорамные окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Балаково сможет развивать троллейбусные маршруты благодаря решению Володина
В Саратове установили новые дорожные знаки
В Саратове мужчина и женщина отдали мошенникам 262 тыс. рублей после разговора с «роботом»
Путин объявил следующую неделю выходной по всей стране
МегаФон открывает новый уровень качества голосовой связи
В Балашове до смерти забили годовалого ребенка
Сколько зарабатывают производители медицинских масок: Зампред Разделкин рассказал о рекомендациях по ценам для Саратовской области
Министр здравоохранения: Курение и алкоголь усугубляют заболевание коронавирусом
Жители Энгельса поблагодарили «Комсомольскую правду» за освещение проблемы с водой
Президентская академия приглашает на дистанционное обучение по программе ДПО
Саратовцев призвали опасаться сосулек
Ребенок утонул в Аткарском районе
Прокуратура Фрунзенского района Саратова закрыла два сайта по скручиванию счетчиков
Саратовец лишился Nissan за долг в 200 тыс. рублей перед банком