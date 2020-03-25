2020-03-25T17:40:05+03:00
Общество

В Саратове установили новые дорожные знаки

Такое решение приняла комиссия по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения
Дарья Вострикова
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В Саратове вышли новые дорожные знаки в соответствии с решением комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на перекрестке улиц Рабочей и Свинцовой в направлении 4-го Рабочего проезда за 100 метров от пешеходного перехода работает знак «Ограничение максимальной скорости».

Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установлены на левой полосе на Вольской улице, на участке от Кутякова до Московской и по правой полосе улицы Радищева на участке дороги от Московской до Первомайской. Они функционируют по правой стороне на Астраханской улице от Большой Казачьей до Московской.

Во втором квартале этого года на улице Аэропорт в районе дома №30Б в сторону Симбирской установят дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия».

Знаки «Остановка запрещена» и «Зона действия» появятся по нечетной стороне Советской улицы от дома №23 до перекрестка с Горького. По правой стороне на Танкистов на участке от Соколовой до Большой Горной разместят дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Кроме вида транспорта» (автобусы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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