2020-03-25T17:30:30+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина и женщина отдали мошенникам 262 тыс. рублей после разговора с «роботом»

Возбуждены уголовные дела
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова мошенница обманула 35-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, на телефон гражданину позвонила неизвестная женщина якобы сотрудница банка.

По ее словам, по его карте проводятся мошеннические действия, поэтому надо перевести средства на резервный счет, а для этого — сообщить код из СМС-сообщений. Причем якобы диктовать его он будет «роботу».

После этого со счета мужчины было списано 10 тыс. 683 рубля.

Однако на этом дело не кончилось. Женщина велела мужчине пойти к банкомату, снять деньги и перевести на резервный счет. Он послушался и пять раз отправил по 15 тыс. рублей на названный счет. Таким образом, доверчивый мужчина лишился 90 тыс. 683 рубля.

Аналогично 172 тыс. рублей лишилась пенсионерка из Ленинского района.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Балаково сможет развивать троллейбусные маршруты благодаря решению Володина
В Саратове установили новые дорожные знаки
В Саратове мужчина и женщина отдали мошенникам 262 тыс. рублей после разговора с «роботом»
Путин объявил следующую неделю выходной по всей стране
МегаФон открывает новый уровень качества голосовой связи
В Балашове до смерти забили годовалого ребенка
Сколько зарабатывают производители медицинских масок: Зампред Разделкин рассказал о рекомендациях по ценам для Саратовской области
Министр здравоохранения: Курение и алкоголь усугубляют заболевание коронавирусом
Жители Энгельса поблагодарили «Комсомольскую правду» за освещение проблемы с водой
Президентская академия приглашает на дистанционное обучение по программе ДПО
Саратовцев призвали опасаться сосулек
Ребенок утонул в Аткарском районе
Прокуратура Фрунзенского района Саратова закрыла два сайта по скручиванию счетчиков
Саратовец лишился Nissan за долг в 200 тыс. рублей перед банком