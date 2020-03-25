В Саратове мужчина и женщина отдали мошенникам 262 тыс. рублей после разговора с «роботом»

25 Март 2020 2020-03-25T17:30:30+03:00

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В Заводском районе Саратова мошенница обманула 35-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, на телефон гражданину позвонила неизвестная женщина якобы сотрудница банка.

По ее словам, по его карте проводятся мошеннические действия, поэтому надо перевести средства на резервный счет, а для этого — сообщить код из СМС-сообщений. Причем якобы диктовать его он будет «роботу».

После этого со счета мужчины было списано 10 тыс. 683 рубля.

Однако на этом дело не кончилось. Женщина велела мужчине пойти к банкомату, снять деньги и перевести на резервный счет. Он послушался и пять раз отправил по 15 тыс. рублей на названный счет. Таким образом, доверчивый мужчина лишился 90 тыс. 683 рубля.

Аналогично 172 тыс. рублей лишилась пенсионерка из Ленинского района.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU