В Балашове до смерти забили годовалого ребенка

25 Март 2020 2020-03-25T16:19:30+03:00

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В Саратовской области произошло жестокое убийство ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мальчика в возрасте года и пяти месяцев найдено 25 марта в квартире дома на улице Шоссейная в Балашове.

На место выезжали судебно-медицинские эксперты. Исследование показало, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломом костей черепа и ушибом мозга.

Следователи осмотрели место происшествия. Фото СУ СКР по Саратовской области

По подозрению в преступлении задержан 22-летний парень — сожитель матери ребенка.

Возбуждено уголовное дело. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты СУ СКР области. Назначены судебные экспертизы, проводятся оперативные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU