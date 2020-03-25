В Балашове до смерти забили годовалого ребенка
В Саратовской области произошло жестокое убийство ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мальчика в возрасте года и пяти месяцев найдено 25 марта в квартире дома на улице Шоссейная в Балашове.
На место выезжали судебно-медицинские эксперты. Исследование показало, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломом костей черепа и ушибом мозга.
Следователи осмотрели место происшествия. Фото СУ СКР по Саратовской области
По подозрению в преступлении задержан 22-летний парень — сожитель матери ребенка.
Возбуждено уголовное дело. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты СУ СКР области. Назначены судебные экспертизы, проводятся оперативные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU