Сколько зарабатывают производители медицинских масок: Зампред Разделкин рассказал о рекомендациях по ценам для Саратовской области

25 Март 2020 2020-03-25T15:40:54+03:00

Изготовлением респираторов занялись на мощностях одного из саратовских вузов Фото: Александр Уриевский

Эта сфера бизнеса сегодня одна из самых востребованных

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Зампред правительства Саратовской области Василий Разделкин, который сегодня, 25 марта, посетил научный центр, где начали производство респираторов из полимерных наноматериалов, рассказал корреспонденту «КП-Саратов» какова разница в цене маски у производителя и в рознице.

- Производство одной маски стоит порядка 4-9 рублей, в зависимости от материала, из которого она производится, есть марля или хлопковая ткань. И реализации их по цене порядка 30 рублей.

Почему так - федеральный штаб рекомендовал нам приобретать маски, которые в ближайшее время поступят в Саратовскую область, по цене 35 рублей с учетом НДС, - рассказал Василий Разделкин.

Таким образом, производители масок, даже учетом налогов, получают свыше 200% прибыли, около 20 рублей с одной маски.

Василий Разделкин рассказал, сколько стоят маски у производителя и в розницеФото: Александр Уриевский

Разделкин отметил, что у швеи уходит на изготовление маски в среднем около двух минут. На инновационном производстве одного из саратовских вузов, где побывал сегодня зампред, техника изготавливает около 10-12 трехслойных респираторов за минуту.

Сколько будет стоить такой респиратор производители сообщить отказались. Зампред, который опробовал изделие, заметил, что все покупки госучреждений ориентируются на рекомендованную федеральным штабом цену 30-35 рублей.

Василий Разделкин после этого отправился в один из районов области, где в колониях УФСИН также наладили производство масок. С собой зампред захватил образец инновационной продукции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/768694" frameborder="0"></iframe> Василий Разделкин о ценах на медицинские маски в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU