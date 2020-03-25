2020-03-25T15:26:30+03:00
Общество

Министр здравоохранения: Курение и алкоголь усугубляют заболевание коронавирусом

Михаил Мурашко ответил на актуальные вопросы о пандемии
Екатерина Семенова
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Михаил Мурашко ответил на вопросы о коронавирусе. Фото Минздрава РоссииМихаил Мурашко ответил на вопросы о коронавирусе. Фото Минздрава России
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в программе «Право на справедливость» ответил на актуальные вопросы по ситуации с коронавирусом.

Как сообщает «Комсомольская правда», программа вышла в эфир в ночь на среду, 25 марта на «Первом канале».

Михаил Мурашко отметил, что ситуация беспрецедентная, но Россия готова. Проблема в том, что, во-первых, у людей нет специфического иммунитета к этому виду вируса, во-вторых, пока не разработано лекарство. Поэтому главным оружием в борьбе с распространением инфекции является разобщение людей, разрыв цепочек передачи вируса.

- Система здравоохранения сейчас мобилизуется, фактически ежедневно. Мест в больницах хватит. Оборудования сегодня тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что ряд граждан игнорируют рекомендации, например, продолжают выезжать в потенциально опасные страны.

Кроме того Михаил Мурашко предупредил о важности изоляции для пожилых людей, а также об осложнениях, которые вызывают алкоголь и курение.

- Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело, — заявил Михаил Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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