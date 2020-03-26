2020-03-26T06:00:55+03:00
Общество

В четверг в Саратовской области будет сухо и тепло

Ожидается густой туман
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 26 марта, не ожидается осадков.

- Погода будет облачной с прояснениями. Утром местами туман с видимостью 500 и менее метров, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +5…+10 градусов, а на юге области до +15.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 3–8 м/с и порывами до 13 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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