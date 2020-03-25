Президентская академия приглашает на дистанционное обучение по программе ДПО
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХигС проводит набор на программу переподготовки «Информационно-аналитическое и документационное обеспечение управления».
Обучение ведется в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Объем обучения составляет 250 часов.
Программа разработана с учетом актуальных трендов и действующих нормативных актов в соответствующей сфере, в том числе профессиональных стандартов.
Прохождение программы позволит сформировать востребованные прикладные компетенции в сфере управленческой деятельности, являющиеся универсальными как для государственных и муниципальных органов управления, так и для организаций любых форм собственности и сфер деятельности.
Сформированный портфель компетенций в сочетании с дипломом о профессиональной переподготовке Президентской академии даст возможность специалисту с любым базовым образованием существенно повысить профессиональную состоятельность и карьерную эффективность.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.
При подаче коллективной заявки (от трех человек) предусмотрены скидки.
Начало обучения: 1 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU