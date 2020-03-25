Саратовцев призвали опасаться сосулек

25 Март 2020 2020-03-25T14:45:19+03:00

Лучше не ходить близко у стен зданий

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Саратовцев призвали быть осторожными, ведь со сменой температуры с крыш зданий может сходить снег и наледь.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, лучше не приближаться к стенам, отказаться от парковки машин вблизи домов, на карнизах которых есть сосульки или нависают снежные глыбы.

Нужно обращать внимание на огороженные участки тротуаров и не заходить в опасные зоны.

При прогулке если вы услышали подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Ведь это может сходить снег или ледяная глыба.

Руководителям предприятий нужно очищать крыши своих зданий и ограждать опасные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU