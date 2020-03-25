Прокуратура Фрунзенского района Саратова закрыла два сайта по скручиванию счетчиков
Граждан учили обманывать с показателями
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Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила в интернете два сайта, где рассказывали, как при помощи магнита «скрутить» счетчики электричества, газа, воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, вход на ресурсы был свободный, регистрации не требовалось.
Такая информация является запрещенной в РФ, в суд были направлены иски о блокировке страничек.
Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU