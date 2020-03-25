2020-03-25T14:41:59+03:00
Происшествия

Прокуратура Фрунзенского района Саратова закрыла два сайта по скручиванию счетчиков

Граждан учили обманывать с показателями
Дарья Вострикова
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Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила в интернете два сайта, где рассказывали, как при помощи магнита «скрутить» счетчики электричества, газа, воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, вход на ресурсы был свободный, регистрации не требовалось.

Такая информация является запрещенной в РФ, в суд были направлены иски о блокировке страничек.

Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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