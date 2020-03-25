Саратовец лишился Nissan за долг в 200 тыс. рублей перед банком

25 Март 2020 2020-03-25T14:13:03+03:00

Сначала мужчина не говорил о местонахождении машины

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Судебные приставы Октябрьского районного отдела Саратова изъяли Nissan у местного жителя за долг в 200 тыс. рублей перед банком.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин стал избегать общения с финансовой организацией и на него подали в суд с требованиями взыскать долг и обратить взыскание на залоговый автомобиль Nissan.

Мужчина пришел в районный отдел приставов и объяснил, что не знает, где его машина. Однако на следующий день транспорт нашли рядом с его домом. Иномарку арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU