Двое самарских «электриков» обворовывали пенсионеров в Саратове

25 Март 2020 2020-03-25T14:05:24+03:00

За два дня они похитили 114 рублей

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В Саратове в суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении двух 28-летних жителей Самарской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что 2 и 3 сентября 2019 года мужчины под видом электриков приходили к пожилым гражданам. Там они якобы проверяли проводку, а сами, отвлекая внимание стариков, похищали деньги.

Всего они украли 114 тыс. рублей.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU