Двое самарских «электриков» обворовывали пенсионеров в Саратове
За два дня они похитили 114 рублей
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В Саратове в суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении двух 28-летних жителей Самарской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору.
Следствие считает, что 2 и 3 сентября 2019 года мужчины под видом электриков приходили к пожилым гражданам. Там они якобы проверяли проводку, а сами, отвлекая внимание стариков, похищали деньги.
Всего они украли 114 тыс. рублей.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU