За сутки в Саратовской области очистили более 1,5 тыс. дворов
В Саратовской области за сутки очистили 1 539 дворов и 209 крыш.
- В работе участвовали более 2,6 тыс. человек и 68 машин, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госжилинспекции.
Фото Госжилинспекции Саратовской области
В Саратове управляющие организации расчистили 612 дворов и 30 скатных крыш. Этим занимались 1 712 человек и 18 единиц техники.
В Энгельсском районе такая работа тоже проводилась. Там с лопатами вышли 335 человек, им помогали 13 машин. За сутки очистили 490 придомовых территорий и 76 скатных крыш.
Фото Госжилинспекции Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU