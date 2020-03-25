За сутки в Саратовской области очистили более 1,5 тыс. дворов

25 Март 2020 2020-03-25T13:52:17+03:00

В Саратове из них 612

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В Саратовской области за сутки очистили 1 539 дворов и 209 крыш.

- В работе участвовали более 2,6 тыс. человек и 68 машин, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госжилинспекции.

Фото Госжилинспекции Саратовской области

В Саратове управляющие организации расчистили 612 дворов и 30 скатных крыш. Этим занимались 1 712 человек и 18 единиц техники.

В Энгельсском районе такая работа тоже проводилась. Там с лопатами вышли 335 человек, им помогали 13 машин. За сутки очистили 490 придомовых территорий и 76 скатных крыш.

Фото Госжилинспекции Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU