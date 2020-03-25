В Балакове госпитализировали ребенка, родители которого вернулись из Таиланда

25 Март 2020 2020-03-25T13:51:13+03:00

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В Балакове Саратовской области госпитализирован ребенок, родители которого вернулись из Таиланда.

Как сообщила «КП-Саратов» министр здравоохранения региона Наталья Мазина, приехавшие родители добровольно ушли на самоизоляцию. А ребенок, который с ними в Таиланд не выезжал, заболел в последние дни карантина.

- Были приняты меры. Ребенка госпитализировали в горбольницу, в отдельный бокс. У заболевшего наблюдалась температура, респираторные признаки. У него взяли пробы, соблюдаются все ограничительные меры. Вероятность коронавируса низкая, предварительно поставлен диагноз «бронхит», — отметила Наталья Мазина.

Состояние заболевшего удовлетворительное, и если бы его родители не посещали неблагополучную по коронавирусу страну, то его вполне могли бы оставить дома, считает министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU