Госавтоинспекторы рассказали жителям Солнечного о поведении детей на дороге
Сотрудники Госавтоинспекции Саратова в бульваре Героев Отечества провели беседу на тему «Дети и дорога».
- Госавтоинспекторы напомнили родителям и родственникам маленьких участников дорожного движения о необходимости быть очень внимательными во время каникул и обезопасить себя и малышей от возможных происшествий вблизи проезжей части, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Взрослых попросили не подавать ребятам плохой пример, допуская нарушения ПДД.
Водителям также следует быть внимательнее, нужно сбавлять скорость при виде ребенка и готовиться остановиться.
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ИСТОЧНИК KP.RU