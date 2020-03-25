Госавтоинспекторы рассказали жителям Солнечного о поведении детей на дороге

25 Март 2020 2020-03-25T13:25:41+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Саратова в бульваре Героев Отечества провели беседу на тему «Дети и дорога».

- Госавтоинспекторы напомнили родителям и родственникам маленьких участников дорожного движения о необходимости быть очень внимательными во время каникул и обезопасить себя и малышей от возможных происшествий вблизи проезжей части, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Взрослых попросили не подавать ребятам плохой пример, допуская нарушения ПДД.

Водителям также следует быть внимательнее, нужно сбавлять скорость при виде ребенка и готовиться остановиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU