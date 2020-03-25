АО «Управление отходами» поддерживает экологические инициативы детей

25 Март 2020 2020-03-25T14:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский филиал АО «Управление отходами» продолжает реализовывать просветительскую программу по экологически безопасному обращению с твердыми коммунальными отходами. На этот раз специалисты компании провели экскурсию в энгельсском экотехнопарке ученикам школы имени А. Г. Шнитке Серафиме Хритошиной и Тамерлану Кушумову.

Как рассказали сами ребята, они готовят проект «Чистый город начинается с меня» для презентации на областной экологической конференции «Первые шаги в экологию» и посещение завода для них стало хорошей возможностью для дальнейшего описания проекта.

- Особенность нашей образовательной программы заключается в ее адаптированности под разные возрастные категории. Самыми эффективными, как нам кажется, являются экскурсии для детей. Возможно, они еще не до конца понимают технологические аспекты работы комплекса, но осознать свою роль и внести посильный вклад в повышение общей сознательности обращения с отходами поездка точно помогает, — отметил руководитель саратовского филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Саратовский филиал АО «Управление отходами», являясь активным членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в просветительских целях организовывает экскурсии на концессионных объектах. Только в 2019 году с обучающими экскурсиями в самом высокотехнологичном комплексе России энгельсском Экотехнопарке побывали почти 800 человек. Просветительская программа компании признана победителем в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» Международного Проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».

ИСТОЧНИК KP.RU