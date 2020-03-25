На стройке в Саратове парень сбросил трубу с балкона и случайно убил друга

25 Март 2020 2020-03-25T13:01:26+03:00

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В Саратове парень случайно убил приятеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла днем 22 марта на улице Лунная. По версии следствия группа парней находилась на территории строящегося дома. Один из них, 21-летний юноша, сбросил с балкона пятого этажа обрезок металлической трубы. Он упал на голову 25-летнего приятеля, который как раз в тот момент вышел из подъезда.

Труба упала с пятого этажа. Фото СУ СКР по Саратовской области

Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован, но операция не помогла спасти жизнь молодому человеку. Он скончался в тот же день.

21-летнему парню предъявлено обвинение. Он полностью признал вину.

Возбуждено уголовное дело. Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU