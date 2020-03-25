«Ростелеком» открыл доступ к цифровому сервису образования «Лицей»

25 Март 2020 2020-03-25T12:50:44+03:00

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С 23 марта «Ростелеком» открыл доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль в месяц на территории всей России. Эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые в настоящее время вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

- Сервис «Лицей» рассчитан на школьников 1-11 классов, для которых мы собрали видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. «Лицей» позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, — сказал Кирилл Брылёв, директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома».

Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться. Если регистрация уже есть, то авторизоваться. Перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить доступ за 1 рубль. Предложение действует до 30 апреля. Обучающие видео сервиса «Лицей» также доступно бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.

ИСТОЧНИК KP.RU