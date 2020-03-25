На улицы Саратова вышли 200 машин для уборки снега

25 Март 2020 2020-03-25T12:48:00+03:00

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На улицы Саратова для очистки от снега и наледи сегодня, 25 марта, вышли 200 единиц техники.

- Также работают 227 сотрудников МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой», — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Ночью на улицах также трудились 203 машины. За сутки вывезли из города более 6,2 тыс. кубометров снега.

Особое внимание в уборке уделяется тротуарам и пешеходным зонам.

Кроме того, дороги посыпают песко-соляной смесью и реагентами. Израсходовали 143 и 55 тонн, соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU