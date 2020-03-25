2020-03-25T13:12:14+03:00
Общество

СНТ «Мичуринец-1» заплатит более полумиллиона рублей за незаконные врезки

Екатерина Семенова
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В феврале 2020 года инспекторы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в ходе плановой инвентаризации городских сетей водоснабжения и водоотведения выявили незаконные врезки в водопровод в садоводческом товариществе «Мичуринец-1» в поселке Дачный. Специалистами было обнаружено 73 самовольных подключения.

При присоединении данных самовольных вводов к системе водоснабжения были нарушены условия договора подключения. Так как строительство водопроводных сетей и подключение к системам водоснабжения и водоотведения осуществляются только после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с разработанным и согласованным в установленном порядке проектом, под надзором технических специалистов. Помимо этого, самовольные врезки привели к снижению параметров подачи воды в жилой поселок и могут привести к нарушению режима работы насосной станции.

Напомним, основным способом борьбы с самовольщиками является немедленное отключение от коммуникаций. Кроме того, компания вправе выставить счет за период незаконного пользования ресурсом. В отношении лиц, самовольно подключившихся к инженерным сетям, законодательством определены штрафные санкции.

Ситуацию с СНТ «Мичуринец-1» прокомментировал начальник инспекции водных ресурсов Александр Кармалеев: «Садоводческому товариществу было выдано предписание на устранение самовольных присоединений и оформления данных подключений в установленном законом порядке. Также на СНТ «Мичуринец-1» был выставлен дополнительный счет на сумму 555 477 рублей. Предписание на устранение самовольных присоединений в установленный срок не было выполнено, поэтому в ближайшее время будут проведены отключения данных врезок силами ООО «КВС» с выставлением товариществу «Мичуринец-1» дополнительных расходов на отключение от системы водоснабжения».

Получить консультацию по подключению и оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по адресу: улица Советская, 10. Время работы: пн-пт — с 08.00 до 17.00, сб — с 09.00 до 13.00. Телефон: 24-65-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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