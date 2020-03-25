2020-03-25T13:09:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Бассейнам и спортзалам в Саратовской области предложено закрыться

Также прекратили работу спортшколы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 марта, в Минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по ситуации с коронавирусом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на этот раз спикером, кроме министра здравоохранения Натальи Мазиной и замглавы Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, стал первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин.

По словам спортивного чиновника, в спортшколах на территории региона с 18 марта приостановлены тренировки, спортсмены поддерживают форму в домашних условиях. Кроме того, перенесены соревнования на областном уровне, отменены выезды делегаций в неблагополучные по пандемии страны. Также не проводятся концерты, площадками для которых обычно служат ФОКи и Дворец спорта.

Бассейнам и спортзалам также предложено прекратить деятельность с 24 марта.

Андрей Абрашин пообещал лично проверить, прислушались ли к рекомендациям в бассейне «Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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