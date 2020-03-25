Бассейнам и спортзалам в Саратовской области предложено закрыться
Сегодня, 25 марта, в Минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по ситуации с коронавирусом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на этот раз спикером, кроме министра здравоохранения Натальи Мазиной и замглавы Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, стал первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин.
По словам спортивного чиновника, в спортшколах на территории региона с 18 марта приостановлены тренировки, спортсмены поддерживают форму в домашних условиях. Кроме того, перенесены соревнования на областном уровне, отменены выезды делегаций в неблагополучные по пандемии страны. Также не проводятся концерты, площадками для которых обычно служат ФОКи и Дворец спорта.
Бассейнам и спортзалам также предложено прекратить деятельность с 24 марта.
Андрей Абрашин пообещал лично проверить, прислушались ли к рекомендациям в бассейне «Саратов».
ИСТОЧНИК KP.RU