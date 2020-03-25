Трое мужчин взломали универмаг в Хвалынске и от страха убежали ни с чем

25 Март 2020 2020-03-25T12:09:38+03:00

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В Хвалынске Саратовской области росгвардейцы предотвратили кражу из универмага.

- Поздним вечером в торговой точке на улице Советская сработала сигнализация. Сигнал поступил на пульт централизованной охраны подразделения Росгвардии. На место выехали два наряда группы задержания, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления.

Правоохранители прибыли через две минуты и обнаружили взломанную входную дверь магазина и на земле разглядели человеческие следы. Через 100 метров на улице Коммунистическая росгвардейцы поймали троих злоумышленников. Оказалось, что они убежали из магазина ни с чем, потому что испугались сигнализации.

Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU