Трое мужчин взломали универмаг в Хвалынске и от страха убежали ни с чем
В Хвалынске Саратовской области росгвардейцы предотвратили кражу из универмага.
- Поздним вечером в торговой точке на улице Советская сработала сигнализация. Сигнал поступил на пульт централизованной охраны подразделения Росгвардии. На место выехали два наряда группы задержания, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления.
Правоохранители прибыли через две минуты и обнаружили взломанную входную дверь магазина и на земле разглядели человеческие следы. Через 100 метров на улице Коммунистическая росгвардейцы поймали троих злоумышленников. Оказалось, что они убежали из магазина ни с чем, потому что испугались сигнализации.
Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU