В Саратове будут наказывать за припаркованные у мусорных баков авто

25 Март 2020 2020-03-25T12:17:43+03:00

Принят закон об ответственности за создание помех при вывозе ТКО

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В Саратовской областной думе сегодня, 25 марта, был рассмотрен законопроект о штрафах за помехи при уборке мусора.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», закон предусматривает, что подъездные пути к мусорным бакам должны быть свободны во время вывоза ТКО.

В качестве доказательства невозможности убрать мусор представители коммунальной службы должны будут приложить фото или видео.

До последнего времени коммунальщики жаловались, что не могут выполнить свои обязанности из-за загромождения путей или припаркованных автомобилей. Теперь за это грозит штраф, так как закон принят в первом и втором чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU