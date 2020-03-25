В Саратове будут наказывать за припаркованные у мусорных баков авто
В Саратовской областной думе сегодня, 25 марта, был рассмотрен законопроект о штрафах за помехи при уборке мусора.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», закон предусматривает, что подъездные пути к мусорным бакам должны быть свободны во время вывоза ТКО.
В качестве доказательства невозможности убрать мусор представители коммунальной службы должны будут приложить фото или видео.
До последнего времени коммунальщики жаловались, что не могут выполнить свои обязанности из-за загромождения путей или припаркованных автомобилей. Теперь за это грозит штраф, так как закон принят в первом и втором чтениях.
ИСТОЧНИК KP.RU