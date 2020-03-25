Женщина подобрала на улице чужой телефон и попала под статью

25 Март 2020 2020-03-25T12:00:32+03:00

Мобильник потеряла подросток в 2018 году

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В Энгельсе Саратовской области полиция вчера, 24 марта, раскрыла дело о пропаже телефона в 2018 году.

- Вечером 28 декабря в отдел поступило заявление 41-летнего мужчины Он рассказал, что его 16-летняя дочь 20 числа потеряла телефон Alcatel, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Спустя год и почти три месяца правоохранители нашли нового владельца телефона. У 48-летней ранее не судимой женщины изъяли мобильник и выписали подписку о невыезде в связи с возбуждением уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU