Борьба с коронавирусом: заседание Саратовской облдумы прервали для дезинфекции
Помещение обрабатывают антисептиком
Перед началом заседания депутатам измеряли температуруФото: Дарья Вострикова
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Саратовскую областную думу закрыли на дезинфекцию.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», 44-е заседание было прервано для того, чтобы обработать помещение.
Напомним, такая мера предосторожности призвана не допустить распространение коронавируса.
Кроме того, депутаты и члены правительства также периодически моют руки и обрабатывают их антисептиком. Перед началом заседания им мерили температуру.
ИСТОЧНИК KP.RU