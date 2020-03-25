Борьба с коронавирусом: заседание Саратовской облдумы прервали для дезинфекции

25 Март 2020 2020-03-25T12:16:52+03:00

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Саратовскую областную думу закрыли на дезинфекцию.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», 44-е заседание было прервано для того, чтобы обработать помещение.

Напомним, такая мера предосторожности призвана не допустить распространение коронавируса.

Кроме того, депутаты и члены правительства также периодически моют руки и обрабатывают их антисептиком. Перед началом заседания им мерили температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU